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    Диарра отказал «Спартаку»

    Полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», отклонил предложение «Спартака», сообщает журналист beIN Sports Джонни Северин. 31-летний француз предпочел перейти к рассмотрению предложений от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Известно, что серьезный интерес к бывшему футболисту «Марселя» проявляют «Интер» и «Спартак», но последнее предложение столичного клуба не устроило его. Сам Диарра хочет зарабатывать не менее 8 миллионов евро в год в новом клубе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 17:42
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июля 2016, 00:13

      Аппетит солидный у него !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июля 2016, 22:56

      Да епа мать...нигде ему эти бабки платить не будут...а в Италии так и вообще лям максимум

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 июля 2016, 22:28

      ИЗ БОМЖЕЙ ДЕРЬМО ПРЕТ, МАМА НЕ ГОРЮЙ))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 1 июля 2016, 21:14

      Да кому он нужен то с такими запросами в 31 то,тем более после того концерта,хах.В это бред поверет только слабоумный.Хотя и такие нашлись,смотрю лошадки да бомжарки раскудахтались

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > SpazMatikus 1 июля 2016, 21:15

      Призываешь не верить спартаковским источникам?

      Заявляешь, что вы всегда всё врёте?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:28

      Не умеешь читать?
      Соображаегь на уровне пятилетнего?
      Веришь всему что видишь в новостях?

      3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > SpazMatikus 1 июля 2016, 23:18

      Тебе - не верю.

      Ты обычное спартаковское брехло.
      Захлопнись и успокойся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июля 2016, 21:12

      бЛИН ОПЯТЬ ПОЛНАЯ ВЕТКА ДИ.БИ.ЛОВ Как же вы утомили уро.дцы неполноценные-а насчет Диарра -не переходит и Слава Богу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Диктор 1 июля 2016, 21:14

      Пока ты не пришёл - дeбилов не было.

      Теперь,безусловно, дeбил-Диктор появился.

      -3
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 июля 2016, 20:14

      пусть в Англии показывает свой ангельский характер

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 1 июля 2016, 19:40

      гнусавые utbki.когда же угомонитесь eblani

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 19:39

      - Эх. граф... Ваше предложение просто непристойное... Перехожу к рассмотрению предложений от короля и князя...

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 1 июля 2016, 19:39

      сколько pidorov развелось.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2016, 19:31

      Зачем Спартаку пенсионеры?!..........надо молодых бразильцев и аргентинцев

      4
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