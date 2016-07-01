Карпин: «Сборной России нужен только российский тренер»

Известный российский специалист Валерий Карпин уверен, что сборной России нужен только российский тренер.

– Вы понимаете решение Слуцкого уйти?

– Не хочу обсуждать, правильно он поступил или нет. Но понять, почему Слуцкий так решил, можно. Он был клубным тренером, пошел на совмещение должностей. Теперь у него есть такой опыт. Но он, наверное, решил, что ему больше по душе работа в клубе.

– Вы бы после такого результата остались?

– Я не работал в сборной и не знаю, что делал бы на месте Леонида Викторовича. Могу сказать только, что сборной нужен российский тренер. Однозначно. Иностранцы у нас уже были – принципиальной разницы с ними нет. Но и времени, чтобы иностранный специалист пришел и начал разбираться кто есть кто, тоже нет. Российские тренеры знают плюс-минус всех игроков.