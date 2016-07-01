Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Яровинский: «Зимой Витиньо вернется в ЦСКА и станет звездой»

Яровинский: «Зимой Витиньо вернется в ЦСКА и станет звездой»

1 июля 2016, 14:34
5

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Витиньо, который на правах аренды за «Интернасьонал».

– Будет ли летом ЦСКА возвращать Витиньо?

– Нет, летом Витиньо к нам не вернется. Он отыграет сезон в Бразилии. Исходили из нескольких факторов. Поговорили с его агентом. Нужно понимать, что чемпионат Бразилии по сути только недавно начался, Витиньо набирает обороты.

– Допускаете, что и зимой он не вернется в ЦСКА?

– Почему? Зимой он вернется в ЦСКА и станет нашей звездой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
iuda
1467377776
Витёк станет звездой кордобалета
Ответить
olic29ivica
1467382893
Мы от 19 летних легионеров требуем супер игры, а Российские игроки в 27 у нас подающие надежды)))))
Ответить
cska-62
1467386305
По мановению "волшебной палочки"? Был игроком пляжного футбола и бац...! Сразу "звездой"? Дали бы лучше его Бердыеву на годик, раз своего тренера нет, и через годик Курбан Бекиевич обучил бы Витиньо играть в большой футбол, а не в пляжный...
Ответить
sochi-2013
1467390739
потенциал то у парня есть.
Ответить
Zeff
1467394672
После ЕВРО, в ЦСКА звёзд нет и не предвидится.
Ответить
Главные новости
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
5
Все новости
Все новости
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
2
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
3
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
5
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+