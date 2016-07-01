Яровинский: «Зимой Витиньо вернется в ЦСКА и станет звездой»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Витиньо, который на правах аренды за «Интернасьонал».

– Будет ли летом ЦСКА возвращать Витиньо?

– Нет, летом Витиньо к нам не вернется. Он отыграет сезон в Бразилии. Исходили из нескольких факторов. Поговорили с его агентом. Нужно понимать, что чемпионат Бразилии по сути только недавно начался, Витиньо набирает обороты.

– Допускаете, что и зимой он не вернется в ЦСКА?

– Почему? Зимой он вернется в ЦСКА и станет нашей звездой.