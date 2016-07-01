Роналду: «Мало кто ожидал такого от Португалии»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/4 финала Евро-2016 над национальной командой Польши. Напомним, что португальцы были сильнее в серии послематчевых пенальти (5:3).



«Сегодня мы справедливо победили. Мне не удалось забить? Да, но я всегда полностью отдаюсь игре, сегодня я не смог забить — это сделал Ренату Санчес, и он молодец. Наверное, мало кто ожидал, что мы доберемся так далеко, но, в конце концов, мы уже в полуфинале.



Пенальти — это всегда лотерея. В целом Португалия играла лучше, имела больше возможностей забить, но нам не удалось реализовать опасные моменты», — сказал он.

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