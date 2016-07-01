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Роналду: «Мало кто ожидал такого от Португалии»

1 июля 2016, 06:13
16

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/4 финала Евро-2016 над национальной командой Польши. Напомним, что португальцы были сильнее в серии послематчевых пенальти (5:3).

«Сегодня мы справедливо победили. Мне не удалось забить? Да, но я всегда полностью отдаюсь игре, сегодня я не смог забить — это сделал Ренату Санчес, и он молодец. Наверное, мало кто ожидал, что мы доберемся так далеко, но, в конце концов, мы уже в полуфинале.

Пенальти — это всегда лотерея. В целом Португалия играла лучше, имела больше возможностей забить, но нам не удалось реализовать опасные моменты», — сказал он.

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Источник: O Jogo
Чемпионат Европы Польша Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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Adekvat07
1467347948
автор статьи видать с бодуна
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artem 81
1467350226
молодцы
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Vizual
1467351611
Сказал 0 без 1 в сборной
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gor77
1467352822
"Нападающий мадридского сборной Португалии..." + "Наверное, никто мало кто ожидал, что мы..." - нууууу, это уже не смешно. Хотел просто прочитать, а тут такие фразы!!!))))
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mig28
1467353184
Частично соглашусь с ним..никто не ожидал, что с такой игрой можно до полуфинала дойти))
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GM
1467353428
Да, Португалия не должна была из группы выходить с такой унылой игрой. Впрочем, на этом Евро мало кто радует...
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Psih86
1467353659
5 игр ,5 ничьих в основное время со средними командами!!!Вот ваш уровень!!!Вам чертовски повезло с сеткой,такое бывает в футболе,надеюсь это ваш потолок большего просто не заслужили,и так не на своем месте!!!
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ZENIT GOAL
1467354710
По игре вы никакие,что поляки,что хорваты выглядели куда лучше вас.А уж как ты моменты на этом чемпионате запарываешь...повезло тебе,что ты со сборной вообще из группы вышел.
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18JG
1467357552
"Нападающий мадридского сборной Португалии" - ЛОЛ!

"Наверное, никто мало кто ожидал" - ЛОЛ!
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Mak-syt
1467359242
это величайший игрок мира на равне с Лео Месси а тут такие коменты жесть
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