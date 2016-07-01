Санчес: «На Евро-2016 Португалия никого не победила за 90 минут, но ведь и нас не могут обыграть»

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчес после матча 1/4 финала Евро-2016 против Польши (1:1; 5:3 по пенальти) поделился мнением о критике в адрес национальной команды. Отметим, что во всех встречах турнира с участием португальцев по итогам основного времени была зафиксирована ничья.

«Пусть нас критикуют сколько угодно. На чемпионате Европы все команды – топового уровня. Потому нет ничего ужасного в том, что мы не победили никого за 90 минут. Но ведь и нас не могут обыграть, правда ведь? Я смотрю на вещи позитивно», – сказал Санчес.