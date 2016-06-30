Врач сборной России: «Мамаев не дрался с Широковым и не ударялся о дверной косяк»

Врач сборной России Эдуард Безуглов опроверг информацию, согласно которой в стане национальной команды произошла драка между полузащитниками Павлом Мамаевым и Романом Широковым.

«Есть две основные версии, как Мамаев получил эту травму. Первая – это драка с Широковым. Заверяю, никакой драки не было, это бред, в команде никто не дрался.

Вторая версия – Мамаев ударился о дверной косяк, но это тоже неправда. На самом деле, травма случилась в тренажерном зале. Те, кто часто ходит в тренажерный зал, знает, что там можно рассечь бровь. Те, кто распространяет слухи, обходит тренажерный зал стороной», – сказал Безуглов.