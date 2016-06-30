Польша – Португалия. Роналду, Нани и Санчес – в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Португалии на матч 1/4 финала Евро-2016.

Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пождан, Пищек, Мачиньски, Крыховяк, Гросицки, Блащиковски, Милик, Левандовски.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Фонте, Пепе, Соареш, В. Карвалью, Санчес, Силва, Рафа, Нани, Роналду.

Напомним, встреча между сборными Польши и Португалии пройдет сегодня на стадионе «Велодром» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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