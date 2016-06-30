Саму: «Мой переход в «Рубин» – осознанный шаг»

Сегодня стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 25-летним испанским полузащитником Самуэлем Гарсией, который выбрал себе игровой номер «77».

«Мой переход в «Рубин» – осознанный шаг. Я знаком с тренерским штабом, познакомился руководством клуба и инфраструктурой. Знаю, что в российском чемпионате немало хороших команд, которые умеют атаковать, немало хороших атакующих игроков. «Рубин» обыгрывал «Барселону» на ее поле, и это о многом говорит. Постараюсь сделать все возможное, чтобы добиться с «Рубином» максимального результата. Буду стараться забивать как можно больше, отдавать как можно больше голевых передач и играть на команду, ведь футбол – это командная игра», – сказал Самуэль Гарсия.