Верхейен: «Слуцкий перегрузил футболистов сборной России»

Бывший специалист по физподготовке сборной России Раймонд Верхейен назвал причины ужасного выступления и вылета национальной команды под управлением Леонида Слуцкого с Евро-2016, который продолжается во Франции.

– Помните, что происходило четыре года назад? Контрольную игру с Италией и стартовый матч Евро с чехами Россия провела отлично (3:0 и 4:1). В первом тайме игры с Польшей (1:1) команда также выглядела хорошо, но после перерыва резко сбавила. Последний матч, с греками, совсем не удался (0:1 и вылет из турнира).

На этом Евро мы увидели идентичный сценарий – движение вниз по наклонной. С Англией играли неважно, но в целом приемлемо. Вторая игра – хуже, третья – совсем плохо. Мне неизвестно, по какой программе готовилась сборная России, но игроки выглядели крайне медлительными.

– Вы о последнем матче?

– Обо всем турнире. Уже в игре с Англией движение было плохим, вы должны были проигрывать. Исходя из того, что я увидел, могу сделать вывод, что господин Слуцкий перетренировал команду. А мышечные травмы Денисова и Шатова лишь подтверждают это предположение. Не сомневаюсь, что во время подготовки к турниру команда тренировалась дважды в день. Я прав?

– Во время швейцарского сбора действительно так и было.

– Четыре года назад, когда команда тренировалась перед Евро всего раз в день, российские специалисты набросились на Адвоката: «Что происходит? Почему так мало?» Теперь процессом руководил уже россиянин. Нагрузил игроков двумя тренировками в день – и посмотрите, что произошло.

Четыре года назад были хотя бы матчи с Италией и Чехией. Сейчас все игры до единой – провал. Быть может, российские тренеры сделают выводы из произошедшего?

При подготовке к крупному турниру, который проходит после завершения напряженного клубного сезона, перегружать футболистов недопустимо. Никаких ежедневных двухразовых тренировок! Игроки должны подойти к старту свежими, а не уставшими. Вы представляете, как эта команда выглядела бы в ЮАР в 2010-м или в Бразилии два года назад, если даже в абсолютно комфортных условиях Франции она еле двигала ноги?