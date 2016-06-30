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Верхейен: «Слуцкий перегрузил футболистов сборной России»

30 июня 2016, 09:15
8

Бывший специалист по физподготовке сборной России Раймонд Верхейен назвал причины ужасного выступления и вылета национальной команды под управлением Леонида Слуцкого с Евро-2016, который продолжается во Франции.

– Помните, что происходило четыре года назад? Контрольную игру с Италией и стартовый матч Евро с чехами Россия провела отлично (3:0 и 4:1). В первом тайме игры с Польшей (1:1) команда также выглядела хорошо, но после перерыва резко сбавила. Последний матч, с греками, совсем не удался (0:1 и вылет из турнира).

На этом Евро мы увидели идентичный сценарий – движение вниз по наклонной. С Англией играли неважно, но в целом приемлемо. Вторая игра – хуже, третья – совсем плохо. Мне неизвестно, по какой программе готовилась сборная России, но игроки выглядели крайне медлительными.

– Вы о последнем матче?

– Обо всем турнире. Уже в игре с Англией движение было плохим, вы должны были проигрывать. Исходя из того, что я увидел, могу сделать вывод, что господин Слуцкий перетренировал команду. А мышечные травмы Денисова и Шатова лишь подтверждают это предположение. Не сомневаюсь, что во время подготовки к турниру команда тренировалась дважды в день. Я прав?

– Во время швейцарского сбора действительно так и было.

– Четыре года назад, когда команда тренировалась перед Евро всего раз в день, российские специалисты набросились на Адвоката: «Что происходит? Почему так мало?» Теперь процессом руководил уже россиянин. Нагрузил игроков двумя тренировками в день – и посмотрите, что произошло.

Четыре года назад были хотя бы матчи с Италией и Чехией. Сейчас все игры до единой – провал. Быть может, российские тренеры сделают выводы из произошедшего?

При подготовке к крупному турниру, который проходит после завершения напряженного клубного сезона, перегружать футболистов недопустимо. Никаких ежедневных двухразовых тренировок! Игроки должны подойти к старту свежими, а не уставшими. Вы представляете, как эта команда выглядела бы в ЮАР в 2010-м или в Бразилии два года назад, если даже в абсолютно комфортных условиях Франции она еле двигала ноги?

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1467270148
Бред! Инвалидов нельзя перегрузить.
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Саня БУБА
1467270260
.....и это тоже правда!!!!....сейчас любой камень в слуцкера - правильный!!!!
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a-rakhmatov
1467277668
Перегрузились бедные!!!......грузить их надо было раньше и методично......в футболе не бывает " блиц крика"
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subbotaspartak
1467278285
Они бедные устали, по воротам не попали, Надо же предупрежать, что придётся им бежать. А пешком ходить красиво - то чемпионат России, А в России чё бежать, можно сидя побеждать
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467290754
Все верно, но отчасти. По крайней мере, это не основная причина, а лишь одна из. Кроме того, на мой взгляд, в первой игре наши выглядели свежее, чем в остальных, еще и из-за тактики. Поясню. Англичане предложили высокий темп, в котором почти всю игру и атаковали. Нашим пришлось (подчеркиваю!) обороняться, а когда выдавалась возможность бежать в атаку, то они и бежали. Бежали по разреженной территории. Со словаками вначале мы также неплохо бегали, т.к. шла игра на встречных курсах. Но, стоило пропустить, как словаки совершенно разумно отдали нам инициативу и... сборной России пришлось преодолевать насыщенную оборону. А вскрывать ее такую у нас, кроме как медленным перепасом с закидушками на столба, никто и никогда команду не учил. Да, если бы и учил, все равно это выглядело бы, словно на неспешной прогулке. С Уэльсом была в точности такая же ситуация. Только валлийцы сами по себе всегда держат в защите еще большее число игроков, а потому (да плюсом ко всему еще сборная сразу же дала нам и себе понять, что она сама не верит в возможность забить соперникам три мяча) наши оказались у стены, перед которой не разбежишься. Вывод: плотную оборону разреживать быстрыми и точными передачами мы, как следует, не умеем, а потому игра на контратаках для нас пока есть и остается самой эффективной и самой скоростной.
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diadushka
1467291521
Бедолаги............перегрузились......((( Надо бы не 2 тренировки в день, а 2 тренировки в неделю, а то совсем уж тяжело играть...
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veksill
1467306195
то там нападающим простора мало было, то теперь перегрузили их, может вообще надо было красную дорожку к воротам протянуть, ещё и мяч за них занести в ворота, а то вдруг, устанут.
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