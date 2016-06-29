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  • Нету: «Второе, что меня радует после смс о зарплате, это шутки Дзюбы»

Нету: «Второе, что меня радует после смс о зарплате, это шутки Дзюбы»

29 июня 2016, 18:36
4

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о своей мечте, а также подчеркнул, что в конце 2014 года мог покинуть петербургский клуб.

– О чем вы мечтаете, Луиш?

– Не могу сказать, что у меня есть какая-то особая футбольная мечта. Я всегда предпочитал жить сегодняшним днем, ловить текущий момент, постепенно добиваться успехов и каждый раз ставить перед собой все более высокие задачи. Если судить по моей карьере, все так и происходит: сначала я играл в юношеском футболе в Португалии, затем меня пригласили в более сложный итальянский чемпионат. Потом я получил приглашение в настоящий топ-клуб, «Зенит». Я поиграл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы. Самое главное – не понижать, а повышать планку. И последовательно идти к намеченным целям.

– Сколько раз вы могли покинуть «Зенит»?

– Слухи ходят постоянно. Да, появлялись какие-то разговоры об интересе ко мне из Италии, но действительно реальный шанс ухода из «Зенита» был один – в декабре 2014-го года, когда вполне конкретное предложение поступило от греческого «Олимпиакоса».

– Что или кто вам больше всего поднимает настроение в «Зените»? Смс о зарплате, шутки партнеров или что-то другое?

– Второе, что меня радует после смс о зарплате, это шутки Дзюбы!

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Олимпиакос Дзюба Артем Нету Луиш
Комментарии (4)
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VVM1964
1467215414
НУ ТЕПЕРЬ ТО ЕМУ НЕ ДО ШУТОК !!!
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Андрей Ермошин
1467217100
Шутки кончились, Хвалк ушел, а вместе с ним уйдут и результаты, а оставшиеся игрочишки теперь будут плакать, при получении СМС о зряплате.
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апоголлл
1467272686
игрочишке пора собирать чумодан он показал на евро чего он стоит без халка.шутки кончились.
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