Нету: «Второе, что меня радует после смс о зарплате, это шутки Дзюбы»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о своей мечте, а также подчеркнул, что в конце 2014 года мог покинуть петербургский клуб.

– О чем вы мечтаете, Луиш?

– Не могу сказать, что у меня есть какая-то особая футбольная мечта. Я всегда предпочитал жить сегодняшним днем, ловить текущий момент, постепенно добиваться успехов и каждый раз ставить перед собой все более высокие задачи. Если судить по моей карьере, все так и происходит: сначала я играл в юношеском футболе в Португалии, затем меня пригласили в более сложный итальянский чемпионат. Потом я получил приглашение в настоящий топ-клуб, «Зенит». Я поиграл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы. Самое главное – не понижать, а повышать планку. И последовательно идти к намеченным целям.

– Сколько раз вы могли покинуть «Зенит»?

– Слухи ходят постоянно. Да, появлялись какие-то разговоры об интересе ко мне из Италии, но действительно реальный шанс ухода из «Зенита» был один – в декабре 2014-го года, когда вполне конкретное предложение поступило от греческого «Олимпиакоса».

– Что или кто вам больше всего поднимает настроение в «Зените»? Смс о зарплате, шутки партнеров или что-то другое?

– Второе, что меня радует после смс о зарплате, это шутки Дзюбы!