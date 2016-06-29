Владелец «Днепра»: «С удивлением узнал, что клуб закрывается по моему решению»

Владелец «Днепра» Игорь Коломойский прокомментировал информацию о том, что клуб в ближайшее время прекратит свое существование.

«Я с удивлением из прессы узнал, что клуб закрывается по моему решению. За все это время мне никто не позвонил и не спросил, правда ли это.

Клуб не будет жить в том режиме, что раньше. Ненормально тратить безумные деньги при коэффициенте полезного действия, равного нулю. Подходы нельзя не пересмотреть после поражения нашей команды миллионеров команде почтальонов (речь о сборной Северной Ирландии – прим. Бомбардир).

Когда не получилось переложить ответственность за «успешное» выступление на спортивных журналистов, решили переключить внимание на историю с «Днепром». Мы сейчас ищем узкие места и пытаемся понять, кто виноват и что делать», – цитирует Коломойского tsn.ua.