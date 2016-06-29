Умтити согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Защитник «Лиона» Самуэль Умтити продолжит карьеру в «Барселоне». Француз уже договорился об условиях личного контракта с каталонским клубом.

Сообщается, что 22-летний футболист подпишет с сине-гранатовыми соглашение сроком на пять лет, а «Барселона» заплатит за трансфер игрока 30 миллионов евро. О переходе может быть объявлено уже завтра.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Умтити провел 30 матчей, в которых забил один гол.

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