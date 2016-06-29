Де Росси и Кандрева пропустят матч против Германии

Сразу три футболиста сборной Италии не смогут помочь своей команде в четвертьфинальном матче Евро-2016 с Германией.

Полузащитники итальянцев Даниэле Де Росси и Антонио Кандрева не успели восстановиться от повреждений, тогда как хавбек Тиаго Мотта пропустит предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что матч между сборными Италии и Германии состоится 2 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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