Нету: «Я полностью адаптировался в российском чемпионате»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о том, как он адаптировался в российском футболе. Напомним, что футболист пополнил ряды российской команды в 2013 году.



«Настал момент, когда я полностью адаптировался в российском чемпионате. Я приехал в Россию зимой 2013 года – как сейчас помню, в феврале в Петербурге было очень холодно! Возможно, тогда в «Зените» не было столько сильных футболистов, как сейчас. Словом, честно признаюсь, я чувствовал себя не очень комфортно. Но потом пришли новые игроки, сменился тренер, мы выиграли чемпионство – и мне стало гораздо легче. Да, в прошлом сезоне мы испытали сложности в чемпионате, но выиграли два титула и неплохо выглядели на групповом этапе Лиги чемпионов. Если бы не случайность, могли пройти и дальше. Словом, если говорить о моей индивидуальной игре, я полностью адаптировался и, считаю, в минувшем сезоне выглядел хорошо», — сказал он.