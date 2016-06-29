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Нету: «Я полностью адаптировался в российском чемпионате»

29 июня 2016, 07:16
5

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о том, как он адаптировался в российском футболе. Напомним, что футболист пополнил ряды российской команды в 2013 году.

«Настал момент, когда я полностью адаптировался в российском чемпионате. Я приехал в Россию зимой 2013 года – как сейчас помню, в феврале в Петербурге было очень холодно! Возможно, тогда в «Зените» не было столько сильных футболистов, как сейчас. Словом, честно признаюсь, я чувствовал себя не очень комфортно. Но потом пришли новые игроки, сменился тренер, мы выиграли чемпионство – и мне стало гораздо легче. Да, в прошлом сезоне мы испытали сложности в чемпионате, но выиграли два титула и неплохо выглядели на групповом этапе Лиги чемпионов. Если бы не случайность, могли пройти и дальше. Словом, если говорить о моей индивидуальной игре, я полностью адаптировался и, считаю, в минувшем сезоне выглядел хорошо», — сказал он.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Нету Луиш
Комментарии (5)
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арейская
1467174320
Значит уходить не собираешься, или подготавливаешь почву?
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vladimir-7
1467175636
Да, не прошло и года (с 2013г.) он уже сегодня адаптировался.Так быстро. Теперь с уходом Халка, Витселя, Ломбертса и возможно Гарсия наступит деадаптация у тебя.
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Totti11
1467179439
И стал играть и ошибаться как наши защиты....
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rubinovyi2
1467179806
Случайность-это ты.
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Pro100Kid
1467181908
Еще бы ты играл всегда стабильно хорошо)
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