«Рубин» договорился о переходе хавбека «Вильярреала» Саму

Полузащитник «Вильярреала» Саму в ближайшее время станет игроком «Рубина». Источник сообщает, что сделка будет официально оформлена в среду, 29 июня.

Футболист уже находиться в Казани, где он согласовал детали четырехлетнего контракта. Известно, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Саму провел в составе «Вильярреала» 26 встреч, отметившись тремя мячами и пятью голевыми передачами.

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