«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения Браво

«Манчестер Сити» проявляет заинтересованность в услугах голкипера «Барселоны» Клаудио Браво.

Отметим, чилийский страж ворот работал под началом нынешнего тренера вратарей «горожан» Хавьера Манкисидора в «Реале Сосьедад». Напомним, ранее по информации СМИ манкунианцы интересовались другим голкипером сине-гранатовых – Марком-Андре тер Штегеном.

В минувшем розыгрыше Примеры Браво провел 32 поединка, пропустив 21 мяч. В нынешнем году он стал обладателем Кубка Америки-2016 в составе сборной Чили.