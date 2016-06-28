Гендиректор «Анжи»: «При правильном отношении к жизни Георгиевский может вырасти в игрока сборной России»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев отметил, что новичок команды Святослав Георгиевский со временем и при определенных обстоятельствах может вырасти в игрока сборной России. Сегодня 20-летний полузащитник подписал с махачкалинским клубом трехлетний контракт.

«Мы очень рады, что в наш футбольный клуб пришел человек, из которого, при его нормальном отношении к жизни, может получиться игрок сборной России. Также будем постепенно решать вопрос о новых приобретениях. Набирайтесь терпения. Думаю, что в течение ближайшего времени все журналисты будут достаточно часто звонить относительно новых приобретений «Анжи».

Нам нужны усиления, позволяющие достичь результата, который поразит людей. Поскольку в прошлом году «Анжи» не занимал той позиции, на которую мы рассчитываем в этом», – сказал Кораблев.

В прошедшем чемпионате России Георгиевский принял участие в пяти поединках в составе «Кубани», заработав одну желтую карточку.