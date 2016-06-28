Игуаин не намерен продлевать контракт с «Наполи» в 2016-м году

Николас Игуаин, являющийся братом и агентом нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина, сообщил, что лучший бомбардир Серии А прошлого сезона пока не будет торопиться в вопросе продления контракта с неаполитанским клубом. По его словам, если подписание нового соглашения и состоится, то точно не в этом году.

«Гонсало не собирается продлевать контракт с «Наполи». Руководство хочет сохранить опцию выкупа, а у нас нет желания продлевать соглашение на данных условиях в нынешнем году.

В 2017-м году мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Гонсало с уважением относится к своему контракту, который заключен до 2018-го года, однако на этих условиях переподписывать мы его не намерены.

Свои обещания по плану амбициозного роста клуб пока не выполняет», – сказал Николас Игуаин.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно действующему контракту сумма отступных за 28-летнего форварда составляет 94 миллиона евро.