«Зенит» готов заплатить «Сантосу» за Лиму 20 миллионов

«Зенит» в летнее трансферное окно намерен укрепить состав игроком «Сантоса» Лукасом Лимой. Утверждается, что российский клуб уже отправил соответствующее предложение по трансферу полузащитника, которого оценил в 20 миллионов евро. Самому футболисту предлагается четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,8 миллиона.

При этом «Зенит» готов гарантировать Лиме различные бонусные отчисления, которые могут привести зарплату игрока до 3 миллионов. Нам данный момент футболист в «Сантосе» получает 54 тысячи евро в месяц.