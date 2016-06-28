Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания видит у руля сборной Луи ван Гаала

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания считает, что в сборной России хорошо может прижиться экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал. Напомним, Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из команды сразу же после вылета России с Евро-2016.

    – Из иностранцев называются и другие фамилии – немец Йоахим Лев и голландец Луи ван Гаал. Вы за кого?

    – И тот и другой – отличный выбор. Это тренеры, у которых в резюме есть успехи на уровне сборных. Есть определенные нюансы с точки зрения знания рынка, но ничего страшного. А если выбирать, я за ван Гаала. Потому что голландцы у нас работали, достигли определенных успехов, они быстро адаптируются, их методика нам понятна.

    – Виталий Мутко говорит, что сборную может возглавить даже женщина.

    – Вот здесь не могу кого-то рекомендовать. И не считаю, что это хорошая идея.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 июня 2016, 23:48

      Ну так пусть Сарсания из СВОЕГО кармана и платит Ван Гаалу! Вот Питерцы сидят на Газе и думают, что только иностранцы спасут Россию. Да им наср... на все, лишь бы бабло отстегивали! Посмотрим еще как Луческу питерскую молодежь в основу ставить будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 28 июня 2016, 17:43

      Йоахим Лёв?

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

      Да в страшном сне он видал себя у руля этого днища

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 июня 2016, 13:10

      в сборной нужен кнут,но свой отечественный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 июня 2016, 10:30

      идиОтизм. Хватит деньги пи3дить!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 08:50

      Ну,если Сарсания серьёзно воспринял слова лупоглазого Мутко о женщине-тренере, тогда нам всем ван Гаал по-душе....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 28 июня 2016, 08:13

      о да! Луи! лол)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 июня 2016, 07:33

      Когда посадят кого-нибудь за растрату денег, тогда прекратят заключать идиотские контракты с иностранными тренерами! Ведь сколько Шумахера не сажай в "копейку" он никогда мерседес не обгонит!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11