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Сарсания видит у руля сборной Луи ван Гаала

28 июня 2016, 06:42
7

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания считает, что в сборной России хорошо может прижиться экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал. Напомним, Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из команды сразу же после вылета России с Евро-2016.

– Из иностранцев называются и другие фамилии – немец Йоахим Лев и голландец Луи ван Гаал. Вы за кого?

– И тот и другой – отличный выбор. Это тренеры, у которых в резюме есть успехи на уровне сборных. Есть определенные нюансы с точки зрения знания рынка, но ничего страшного. А если выбирать, я за ван Гаала. Потому что голландцы у нас работали, достигли определенных успехов, они быстро адаптируются, их методика нам понятна.

– Виталий Мутко говорит, что сборную может возглавить даже женщина.

– Вот здесь не могу кого-то рекомендовать. И не считаю, что это хорошая идея.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Трансферы Россия Сарсания Константин ван Гаал Луи
Комментарии (7)
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Serjoga
1467088386
Когда посадят кого-нибудь за растрату денег, тогда прекратят заключать идиотские контракты с иностранными тренерами! Ведь сколько Шумахера не сажай в "копейку" он никогда мерседес не обгонит!
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frickmaster
1467090805
о да! Луи! лол)))
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yorgenbarenz
1467093026
Ну,если Сарсания серьёзно воспринял слова лупоглазого Мутко о женщине-тренере, тогда нам всем ван Гаал по-душе....
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Nerlinger
1467099021
идиОтизм. Хватит деньги пи3дить!!!!
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84aivengo
1467108643
в сборной нужен кнут,но свой отечественный...
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MrVanes-Zenit
1467125022
Йоахим Лёв? АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ Да в страшном сне он видал себя у руля этого днища
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Serjoga
1467146937
Ну так пусть Сарсания из СВОЕГО кармана и платит Ван Гаалу! Вот Питерцы сидят на Газе и думают, что только иностранцы спасут Россию. Да им наср... на все, лишь бы бабло отстегивали! Посмотрим еще как Луческу питерскую молодежь в основу ставить будет!
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