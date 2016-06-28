Сарсания видит у руля сборной Луи ван Гаала

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания считает, что в сборной России хорошо может прижиться экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал. Напомним, Леонид Слуцкий объявил о своем уходе из команды сразу же после вылета России с Евро-2016.

– Из иностранцев называются и другие фамилии – немец Йоахим Лев и голландец Луи ван Гаал. Вы за кого?

– И тот и другой – отличный выбор. Это тренеры, у которых в резюме есть успехи на уровне сборных. Есть определенные нюансы с точки зрения знания рынка, но ничего страшного. А если выбирать, я за ван Гаала. Потому что голландцы у нас работали, достигли определенных успехов, они быстро адаптируются, их методика нам понятна.

– Виталий Мутко говорит, что сборную может возглавить даже женщина.

– Вот здесь не могу кого-то рекомендовать. И не считаю, что это хорошая идея.