Халльгримссон: «Думаю, теперь Рагнаром Сигурдссоном заинтересуются топ-клубы»

Тренер сборной Исландии Хельмир Халльгримссон оценил игру своих защитников в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Англии (2:1). Отдельно он отметил игрока «Краснодара» Рагнара Сигурдссона.

«Наши защитники играли блестяще. Абсолютно блестяще. А Сигурдссон выдал лучший матч для защитника в истории сборной Исландии. Думаю, теперь им заинтересуются топ-клубы», – сказал Халльгримссон.

Напомним, Рагнар Сигурдссон стал автором одного из голов и был признан лучшим игроком матча.