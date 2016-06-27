Дель Боске: «Говорить об унижении – это слишком. Не думаю, что эра Испании закончилась»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился впечатлениями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Испании (0:2).

«Италия была лучше, и я желаю им всего хорошего. Мы немного стеснялись в первом тайме, потом играли немного лучше, но не смогли забить, потому что Италия была просто сильнее.

Я признаю, что Италия превзошла нас, но говорить, что нас унизили – это слишком. Нельзя отрицать наше стремление к победе, у нас было желание, но иногда соперник просто сильнее.

Я не думаю, что эра Испании закончилась. Есть много хороших игроков, система подготовки юношей сильна, как и клубы», – сказал Дель Боске.

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