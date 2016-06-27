Иньеста: «Что ж, у меня нет слов»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Евро-2016 против Италии (0:2).

«Что ж, у меня нет слов. Придется смириться с разочарованием. Соперники были более эффективными тогда, когда это нужно было; они превзошли нас. Мы слишком долго ждали, что они будут делать. Иногда это оборачивается неприятностями.

Во втором тайме мы сильнее боролись, и игра была другой. Надежды были велики, но теперь нужно смириться. Ничего другого не остается, надо думать о будущем», – сказал Иньеста.