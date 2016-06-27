Евро-2016. Италия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Италии оказалась сильнее команды Испании – 2:0. Авторами голов стали Джорджо Кьеллини и Грациано Пелле.
В четвертьфинале итальянцы сыграют со сборной Германии.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала
Италия – Испания – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Кьеллини, 33; 2:0 – Пелле, 90+1.
Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Флоренци (Дармиан, 84), Пароло, Де Росси (Мотта, 54), Джаккерини, Пелле, Эдер (Инсинье, 82).
Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Силва, Нолито (Адурис, 46; Педро, 82), Мората (Лукас, 70).
Предупреждения: Де Шильо, 24; Нолито, 40; Пелле, 54; Мотта, 89.
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Источник: Бомбардир.ру