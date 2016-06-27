Газизов: «Селекционная служба «Уфы» даже не занималась Измайловым»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Маратом Измайловым.

«Мы не вели переговоры по нему. Футболист он очень качественный, но есть определенные составляющие, из-за которых наша селекционная служба даже не занималась им», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что «Уфа» является одним из реальных вариантов для продолжения карьеры Измайлова, который год назад покинул «Порту» и с тех пор не нашел себе новый клуб.