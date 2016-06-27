Агент Широкова: «При встрече спрошу у Романа, что произошло в сборной»

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал информацию о драке своего клиента с Павлом Мамаевым в раздевалке сборной России.

– Рома, получается, защищал Слуцкого? Пусть тогда выложат видео, что происходило в раздевалке. Пока это больше, похоже, на происки прессы. Если действительно такое произошло в сборной, то иначе как бардаком я произошедшее назвать не могу. Но, как я уже сказал, верится что-то с трудом.

– С Широковым на эту тему не общались?

– Нет. При встрече спрошу, что там было.