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    ПСВ предложил 3 миллиона за Ломбертса

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно. В услугах игрока сборной Бельгии заинтересован ПСВ, который уже предложил сине-бело-голубым 3 миллиона евро за трансфер футболиста.

    Сообщается, что Ломбертс готов пойти на существенное снижение зарплаты ради ухода из «Зенита». На данный момент 31-летний игрок получает 2,5 миллиона евро в год, а его рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов.

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    Источник: Voetbal International

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    27.06.2016 16:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 июня 2016, 19:44

      Мало.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 июня 2016, 18:17

      Какие жертвы ради ПСВ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 16:43

      Хм..Ломбертс конечно не топ,но добротный защитник.Кто же играть-то будет.если продадут...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > карасевщина 27 июня 2016, 17:09

      Да при Быстровых и прочих Денисовых толку больше было.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > altezzik 27 июня 2016, 17:55

      Быстров и Денисов в Зените в те времена погоду им делали.

      -2
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