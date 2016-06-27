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  • Все допинг-пробы игроков сборной России с Евро-2016 оказались чистыми

Все допинг-пробы игроков сборной России с Евро-2016 оказались чистыми

27 июня 2016, 12:43
18

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подвел медицинские итоги чемпионата Европы-2016 для национальной команды.

– Сколько раз сборную проверяли на допинг и кто чаще всего сдавал анализы?

– Суммарно перед Евро – четыре раза. Но, опять же, проблем нет, стандартная процедура, правила есть правила. Приехали – идем и сдаем. Результаты проб уже пришли, все чистые, да и других вариантов не было вообще. Федору Смолову не повезло, он чаще всех сдавал, в том числе и дважды по жребию после матчей.

– Как организована эта процедура?

– Перед матчем подходят допинг-офицеры, у нас за процедуру отвечает второй врач Михаил Бутовский. В перерыве матча представители команд встречаются и жребием отбирают двух человек из каждой команды плюс двух запасных, а на 75-й минуте вскрывают конверты, после чего узнаем фамилии. Сдают и кровь из вены, и мочу. На этом турнире применялось новшество – всегда должен идти сдавать пробу игрок, попавший в стартовый состав. Ранее это было необязательным правилом.

– В какое время допинг-офицеры могут прийти в расположение команды?

– С семи утра и до 11 вечера. Приятного мало, но таковы правила.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (18)
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Protosser
1467021473
Ну еще бы допинг был..
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Madridist05
1467021590
Да им даже допинг не поможет
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Devil56
1467021596
Нафига у них проверяли? Разве не видно, что они ничего не употребляли?
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river31
1467022892
Даже странно на фоне всех скандалов, что ничего не нашли.
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Barsuk52
1467023257
Они конченые им допинг не поможет
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Измайловский Кочегар
1467024227
Врут! Наверняка тормозол нашли, но Мутко денег дал, чтоб молчали :)))
Ответить
bolela_16
1467027941
Ура, чистые!!!
Ответить
hyperonanist
1467032368
Жаль. А то двух зайцев одним выстрелом. И ушлёпки не играют и мудко в отставку. Красота.
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зуб даю
1467032504
зря искали. наши если что - то и употребляют, то не пользы ради, а забавы для
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Недовольный
1467046344
так по тому как выступила сбродная,не мудрено.так убого могли играть только «чистые» футболисты.Если бы чем то закидывались,может что то путное и вышло бы
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