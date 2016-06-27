Все допинг-пробы игроков сборной России с Евро-2016 оказались чистыми

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подвел медицинские итоги чемпионата Европы-2016 для национальной команды.

– Сколько раз сборную проверяли на допинг и кто чаще всего сдавал анализы?

– Суммарно перед Евро – четыре раза. Но, опять же, проблем нет, стандартная процедура, правила есть правила. Приехали – идем и сдаем. Результаты проб уже пришли, все чистые, да и других вариантов не было вообще. Федору Смолову не повезло, он чаще всех сдавал, в том числе и дважды по жребию после матчей.

– Как организована эта процедура?

– Перед матчем подходят допинг-офицеры, у нас за процедуру отвечает второй врач Михаил Бутовский. В перерыве матча представители команд встречаются и жребием отбирают двух человек из каждой команды плюс двух запасных, а на 75-й минуте вскрывают конверты, после чего узнаем фамилии. Сдают и кровь из вены, и мочу. На этом турнире применялось новшество – всегда должен идти сдавать пробу игрок, попавший в стартовый состав. Ранее это было необязательным правилом.

– В какое время допинг-офицеры могут прийти в расположение команды?

– С семи утра и до 11 вечера. Приятного мало, но таковы правила.

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