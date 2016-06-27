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    «Рубин» подписал Серхио Санчеса

    «Рубин» подписал контракт с испанским защитником Серхио Санчесом. За казанцев испанец будет выступать под шестым номером.

    «Серхио Санчес – очень квалифицированный, опытный футболист. Играл в «Малаге» у Хавьера Грасии, то есть главный тренер очень хорошо знает все его возможности. Мы очень рассчитываем на него, потому что позиция центрального защитника очень важна. А в игровой модели Хавьера это одна из основных позиций, поэтому он настоял на том, чтобы Серхио Санчес был у нас в «Рубине». Безусловно, этот игрок создаст определeнную конкуренцию в центральной зоне, которая, повторюсь, очень важна. Очень надеюсь, что с приходом Санчеса будет очень здоровая конкуренция с имеющимися футболистами, которая даст положительный результат», — сказал генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

    Напомним, что прошлый сезон защитник провел в составе «Панатинаикоса».

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    Источник: ФК «Рубин»

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    27.06.2016 09:33
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 27 июня 2016, 12:10

      ФК Малага (Казань)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      badryashev 27 июня 2016, 11:02

      Усиляют защиту. Пора о нападении подумать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 27 июня 2016, 10:29

      Что за тип

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 июня 2016, 09:37

      Хороший защитник. Удачи ему!

      3
      Ответить
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