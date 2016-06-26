Евро-2016. Франция одержала волевую победу над Ирландией и вышла в 1/4 финала

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Франции одолела команду Ирландии со счетом 2:1. В составе ирландцев забитым голом отметился полузащитник Робби Брэди, на что французы ответили дублем форварда Антуана Гризманна.

В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия – Исландия.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Франция – Ирландия – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Брэди, 2 (с пенальти); 1:1 – Гризманн, 58; 2:1 – Гризманн, 61.

Франция: Льорис, Санья, Рами, Косиельни, Эвра, Погба, Канте (Коман, 46) (Сиссоко, 90), Матюиди, Гризманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайе.

Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Кеох, Даффи, Брэди, Хендрик, МакКарти (Хулахан, 71), МакКлин (О'Ши, 69), Уорд, Мерфи (Уолтерс, 65), Лонг.

Предупреждения: Коулмен, 25; Канте, 27; Хендрик, 41; Рами, 44; Лонг, 72.

Удаление: Даффи, 66.

Календарь Евро-2016

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