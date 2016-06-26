Игнатьев: «У Бердыева есть все качества для того, чтобы быть наставником сборной России, но я против совмещения»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о возможном варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и национальной команды Курбаном Бердыевым.

«У Курбана Бердыева есть все качества, чтобы быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он обладает немалым авторитетом, его идеи близки футболистам. Однако я категорически против совмещения постов в клубе и национальной сборной, ведь это две разные профессии. Необходимо отдавать большое количество сил на формирование команды, тратить много времени на анализ не только российского чемпионата, но и зарубежных. Нужно проделать серьезную и кропотливую работу в создании селекционной группы для постоянного просмотра игроков, претендующих на вызов в сборную России. Также должна быть построена определенная идеология и система футбола.

Мы имеем печальный опыт подобного совмещения с Леонидом Слуцким. В какой-то момент это было позволительно, но затем все пошло в ущерб деятельности национальной команды. Ни в одной стране мира нет такого понятия, как совмещение постов главного тренера клуба и сборной. Каждый должен заниматься своим делом и идти своим путем», – отметил Игнатьев.