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  • Игнатьев: «У Бердыева есть все качества для того, чтобы быть наставником сборной России, но я против совмещения»

Игнатьев: «У Бердыева есть все качества для того, чтобы быть наставником сборной России, но я против совмещения»

26 июня 2016, 15:52
8

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями о возможном варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и национальной команды Курбаном Бердыевым.

«У Курбана Бердыева есть все качества, чтобы быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он обладает немалым авторитетом, его идеи близки футболистам. Однако я категорически против совмещения постов в клубе и национальной сборной, ведь это две разные профессии. Необходимо отдавать большое количество сил на формирование команды, тратить много времени на анализ не только российского чемпионата, но и зарубежных. Нужно проделать серьезную и кропотливую работу в создании селекционной группы для постоянного просмотра игроков, претендующих на вызов в сборную России. Также должна быть построена определенная идеология и система футбола.

Мы имеем печальный опыт подобного совмещения с Леонидом Слуцким. В какой-то момент это было позволительно, но затем все пошло в ущерб деятельности национальной команды. Ни в одной стране мира нет такого понятия, как совмещение постов главного тренера клуба и сборной. Каждый должен заниматься своим делом и идти своим путем», – отметил Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия Ростов Бердыев Курбан Игнатьев Борис
Комментарии (8)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1466954211
ЕСЛИ ТРЕНЕР В ИГРОВОМ ТОНУСЕ...ЧТО В ЭТО ПЛОХОГО..А СЕЛЕКЦИЮ В ОСНОВНОМ ВСЁ РАВНО ПОМОЩНИКИ ПРОВОДЯТ
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meiram
1466955583
Считаю на данном этапе Бердыеву совмещать можно при содействии помощников, которых он выберет для сборной, агентов в поиске талантов по всей России и живой конкуренции среди игроков. Бердыева не нужно сравнивать со Слуцким никак, поскольку он во много раз силен всех тренеров России! Кто сумел выигрывать Барселону из других тренеров России сейчас, кроме Романцева со Спартаком?
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shurik45
1466961692
Вы ему еще памятник поставьте . Бердыев -обычный тренер с тактикой а-ля "автобус". Играть от обороны ,думаю не вариант . Черчесов -идеальный тренер для сборной. Представьте если бы Спартак играл от обороны. Наверное ,это бы и было бы позором ,чем пятое место по итогам ЧР.
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zarya-lk72
1466967645
У Бердыева получится !!! Не надо авторитетов и старожилов, а надо играющих, думающих и молодых
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20012345
1466975465
в Ростове собрать лучших, только Российских игроков для обучения лучшим тренером-тактиком (Бердыевым) и эта команда даст бой всем на ЧемМира 2018 !
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