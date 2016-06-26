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  • «Шанхай Шеньхуа» предлагает «Зениту» продать Халка за 55 миллионов

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Зениту» продать Халка за 55 миллионов

26 июня 2016, 13:04
21

Нападающий «Зенита» Халк может продолжить карьеру в одном из китайских клубов. Как сообщает sportnieuws.nl питерцы уже получили конкретное предложение от «Шанхай Шеньхуа» за трансфер бразильца размером в 55 миллионов евро.

Другой представитель китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» готов выложить за Халка 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний форвард в 39 матчах за «Зенит» отметился 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 32 миллиона евро.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд Халк
Комментарии (21)
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Обамка
1466936092
Пора уже своих Халков находить и воспитывать.
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Kelll
1466936696
55 лямов!!!!! отдавать и не думать и еще подарочную упаковку сделать за такие деньги
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RealArsenal
1466938240
Пусть забирают.
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Zly
1466938668
Если предлагают, то отдавать и не думать.Явно больше за него такие деньги не выложит
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Maxim Nik
1466939286
А покупали то его за 100.
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hmelarj
1466942708
продавать. такие дураки вряд ли ещё найдутся)))
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nemolod
1466943033
А кто столько голов за сезон сможет забить? Сначала найдите такого же,а потом уж продавайте!
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Дмитрий Александрович
1466945150
Реальные деньги в реальное время!
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1bear
1466953348
...продавать !!! ...на эти деньги Луческу найдёт трёх бразильцев с перспективой роста...
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OLEGTI
1466956851
можно как минимом 80
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