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  • Мората: «Хочу остаться в «Реале» и вести борьбу за место в составе»

Мората: «Хочу остаться в «Реале» и вести борьбу за место в составе»

26 июня 2016, 12:52
3

Нападающий Альваро Мората, вернувшийся этим летом в мадридский «Реал» из «Ювентуса», дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в «королевском клубе». Напомним, что ранее сообщалось о том, что «сливочные» выкупили права на форварда у итальянского клуба, ради перепродажи в другую команду за большую сумму.

Мне больше не нужно ничего доказывать. Я больше не игрок «кастильи». «Реал» сам должен будет принять на мой счет решение, достоин я места в составе или нет.

Я хочу остаться в Мадриде и бороться за место в команде. Я игрок «Реала», не могу сказать чего-либо еще. Мне хотелось бы продолжить свою карьеру здесь, но я хочу чувствовать свою важность для команды и вести борьбу за место в основном составе», – сказал Мората.

Источник: Skysports
Испания. Примера Реал Ювентус Мората Альваро
Комментарии (3)
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Den_N_V
1467009439
Надеемся на твои успехи, чувак! Развивайся!!!
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hellkid
1467012567
Мората на острие, Бензема - ЦФД ,по краям Бейл и Роналду. Мощно бы вышло
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Kano
1467041351
Иди ка ты лучше в Челси. Там Конте сделает тебя важным для команды.
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