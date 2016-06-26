Мората: «Хочу остаться в «Реале» и вести борьбу за место в составе»

Нападающий Альваро Мората, вернувшийся этим летом в мадридский «Реал» из «Ювентуса», дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в «королевском клубе». Напомним, что ранее сообщалось о том, что «сливочные» выкупили права на форварда у итальянского клуба, ради перепродажи в другую команду за большую сумму.

Мне больше не нужно ничего доказывать. Я больше не игрок «кастильи». «Реал» сам должен будет принять на мой счет решение, достоин я места в составе или нет.

Я хочу остаться в Мадриде и бороться за место в команде. Я игрок «Реала», не могу сказать чего-либо еще. Мне хотелось бы продолжить свою карьеру здесь, но я хочу чувствовать свою важность для команды и вести борьбу за место в основном составе», – сказал Мората.