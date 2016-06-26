Ирландия постарается дать бой Франции в 1/8 финала чемпионата Европы

26 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы пройдет матч между сборными Франции и Ирландии. Французские болельщики ожидают очень многого от своих любимцев на домашнем турнире, поэтому в этой встрече их устроит лишь победа подопечных Дидье Дешама. Ирландцы же выполнили свою задачу на Евро-2016, преодолев стадию группового этапа, поэтому в сегодняшнем поединке «парни в зеленом» могут чувствовать себя вполне комфортно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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