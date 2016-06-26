Месси: «Мы должны выиграть Кубок Америки любым способом»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями перед финалом Кубка Америки против команды Чили.

«Мы должны использовать эту возможность и выиграть финал любым способом. Все наши проигранные финалы должны быть забыты – сейчас у нас есть новый шанс. В ходе этого турнира мы показали, что у нас отличная команда. Мы не чувствуем давления, потому что уже много раз играли в решающих матчах.

Думаю, матч с Чили будет таким же трудным, как в прошлом году. Я бы очень хотел переписать историю и выиграть Кубок Америки для Аргентины», – сказал Месси.

Матч Аргентина – Чили состоится 27 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.