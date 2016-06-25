Мутко: «РФС рухнет, если я уйду»

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что готов покинуть должность президента Российского футбольного союза.

«Совмещать должности крайне сложно. Оно мне нужно? Если я до сентября увижу человека, который сможет исполнять эти обязанности, то я уйду. Не всегда можно делать то, что хочешь. Посмотрите, что происходит. 2,5 миллиарда долгов, клубы непонятно во что играют, у РФС дома нет, скоро выселить могут.

Никто не хочет брать ответственность. Я могу ничего не делать, и завтра РФС рухнет. Я просто хочу, чтобы люди работали. Я бы не согласился вернуться в РФС, если бы не чемпионат мира-2018. В организации, которая никому не подотчетна, 160 человек, 70 из которых просто на работу ходят.

У меня была задача: чтобы не обанкротился РФС. Чтобы на улице не осталась эта могучая организация. Вторая задача: попасть на чемпионат Европы. Уговорили Леонид Викторовича, попали на Евро-2016.

Конкретные задачи – успокоить ситуацию. У нас РФС не разговаривает с лигой. Сейчас ситуацию успокоили. Клубы и лига стали вместе работать. Нужно сделать следующий шаг. Весна-осень, лимит, зима-лето, поперек поля играть или вдоль, займемся этим всем», – отметил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».