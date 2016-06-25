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Мутко: «РФС рухнет, если я уйду»

25 июня 2016, 12:39
28

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что готов покинуть должность президента Российского футбольного союза.

«Совмещать должности крайне сложно. Оно мне нужно? Если я до сентября увижу человека, который сможет исполнять эти обязанности, то я уйду. Не всегда можно делать то, что хочешь. Посмотрите, что происходит. 2,5 миллиарда долгов, клубы непонятно во что играют, у РФС дома нет, скоро выселить могут.

Никто не хочет брать ответственность. Я могу ничего не делать, и завтра РФС рухнет. Я просто хочу, чтобы люди работали. Я бы не согласился вернуться в РФС, если бы не чемпионат мира-2018. В организации, которая никому не подотчетна, 160 человек, 70 из которых просто на работу ходят.

У меня была задача: чтобы не обанкротился РФС. Чтобы на улице не осталась эта могучая организация. Вторая задача: попасть на чемпионат Европы. Уговорили Леонид Викторовича, попали на Евро-2016.

Конкретные задачи – успокоить ситуацию. У нас РФС не разговаривает с лигой. Сейчас ситуацию успокоили. Клубы и лига стали вместе работать. Нужно сделать следующий шаг. Весна-осень, лимит, зима-лето, поперек поля играть или вдоль, займемся этим всем», – отметил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (28)
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isa361
1466847945
конечно долги мудак... все ведь себе в карман кладешь...
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Сармат Ростов
1466848056
Короче,весь наш футбол держится только на одном человеке:это великий Мутко!!!)))
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loboda2012
1466849050
РФС начнет развиваться если этот паразит уйдет.
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АХ
1466849255
"...Нужно сделать следующий шаг. Весна-осень, лимит, зима-лето, поперек поля играть или вдоль, займемся этим всем» - да поперёк уже научились, вдоль бы...)
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ManUtd-Volgograd
1466849820
Он себя кем возомнил? Богом чтоль? Вся страна уже смеется над этим клоуном
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cska-62
1466850551
Господин Путин! Повторно предлагаю: снимите этого пэтэушника и комсомольского вожака со всех занимаемых им постов. Кроме самодовольных и самонадеянных заявлений о том, что главным тренером сборной он может назначить кого угодно, подразумевая под словом «женщина» даже «гея, да с Бродвея», у Мутко ещё, оказывается, и мания величия! При позорных до невозможности результатах. И его требуется срочно освидетельствовать психиатрами, а не держать на должности министра. В современной психиатрии бред величия не считается отдельным расстройством психики, но рассматривается как проявление различных психических расстройств — например, как составная часть симптомокомплекса паранойи или составная часть маниакального синдрома (при котором те или иные бредовые идеи возможны, когда мания достигает тяжёлой степени — так называемая мания с психотическими симптомами). Уважаемые психиатры из числа болельщиков! Перед вами клиническая картина наяву! Дайте своё заключение и внесите свою лепту в спасение российского футбола! Вы ведь способны это сделать как индивидуально, так и создав общественную экспертную комиссию из профессионалов.
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acer2003
1466857376
МуДко, так ты в эти долги его и загнал.Вали и дай другому дорогу...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466857684
Говорит попугай попугаю: "Я тебя попугай -- попугаю..."
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Обер-КанцлерЪ
1466858003
Да давайте кстати поперек поля играть, отличная идея. От министра спорта и главы РФС. Шапито сраное, сброд клоунов и воров, вас на урановые рудники надо с конфискацией всего наворованного имущества! Просто разогнать эту шоблу и сделать сборную из 15 летних пацанов - будет намного эффективнее этой "работы" РФС.
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андрей андреев
1466859161
" Чтобы на улице не осталась эта могучая организация Никто не хочет брать ответственность В организации, которая никому не подотчетна, 160 человек, 70 из которых просто на работу ходят" -Логики 0.Тебе подотчётная.Бери ответственность.Выгони всех и работай с 2-3 помощниками.У нас 1 такой уже есть. Как сказал депутат-!" Не будет Путина,не будет и России".Незаменимые.блин.
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