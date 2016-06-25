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    «Кубань» подписала Малярова

    Хавбек Никита Маляров стал игроком «Кубани». 26-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на два года.

    «Российский полузащитник Никита Маляров, ранее выступавший в составе ярославского «Шинника», стал игроком «Кубани». Контракт с хавбеком, имеющим опыт турнирной борьбы в РФПЛ, рассчитан на два года. Новичок «Кубани» уже прибыл в расположение желто-зеленых и приступил к тренировкам в составе своей новой команды», — сообщили в к краснодарском клубе.

    Источник: ФК «Кубань»

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    25.06.2016 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 25 июня 2016, 17:49

      только не пускайте Долуду и Перонко к команде)))

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 июня 2016, 13:57

      Удачи!

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