«Кубань» подписала Малярова

Хавбек Никита Маляров стал игроком «Кубани». 26-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на два года.



«Российский полузащитник Никита Маляров, ранее выступавший в составе ярославского «Шинника», стал игроком «Кубани». Контракт с хавбеком, имеющим опыт турнирной борьбы в РФПЛ, рассчитан на два года. Новичок «Кубани» уже прибыл в расположение желто-зеленых и приступил к тренировкам в составе своей новой команды», — сообщили в к краснодарском клубе.