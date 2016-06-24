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    Бабаев: «Ионов знает, как выигрывать трофеи»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Алексея Ионова. Напомним, Ионов проведет новый сезон в армейском клубе на правах аренды.

    «Надеюсь, Алексей поможет команде с решением поставленных задач, усилит ее. Может быть, у него был не самый удачный сезон, зато будет отличная мотивация вернуться на прежний уровень, ведь он футболист квалифицированный, опытный, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, поэтому знает, как выигрывать трофеи. Надеюсь, его опыт пригодится, и он останется в команде», – сказал Бабаев.

    По его словам, клуб не рассматривает Ионова в качестве замены Ахмеду Мусе, который может покинуть клуб.

    «Не совсем, все-таки Муса – крайний нападающий, а Алексей — атакующий полузащитник. Но в любом случае, с учетом того, что команду уже покинули Панченко и Ткачев, нам нужны квалифицированные футболисты, способные решать самые высокие задачи».

    Источник: ТАСС

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    24.06.2016 23:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2016, 09:34

      Широков еще больше знает и то не могет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 25 июня 2016, 08:46

      Знают многие, а умеют единицы.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 25 июня 2016, 04:42

      У него есть хоть один трофей, кроме детских?

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 25 июня 2016, 01:47

      при всём уважении Роман , какие трофеи !?
      надо было сказать , что мол , решили помочь парню не утонуть в утопии......

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2016, 23:55

      Ионов знает, как выигрывать трофеи? Может всё-таки правильнее сказать, что когда-то знал! А теперь он знает, как вылетать в ФНЛ... Хотя, надо признать, что наряду с Габуловым он в "Динамо" смотрелся вполне достойно... На фоне других... Габулов - всегда, Ионов - в большинстве случаев...

      1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 24 июня 2016, 23:40

      ВКУС ТРОФЕЕВ ЧУВСТВУЕТ КАК ГЛУШАКОВ)

      4
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Keeper161 25 июня 2016, 01:48

      хорош)

      0
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