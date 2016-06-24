«Арсенал» хочет приобрести Слимани после отказа Варди

Нападающий «Спортинга» Ислам Слимани может продолжить карьеру в «Арсенале».

Сообщается, что лондонцы заинтересовались Слимани после того, как им не удалось приобрести форварда «Лестера» Джейми Варди. «Лестер» также рассматривал возможность приобретения игрока лиссабонского клуба, но продление контракта с Варди заставило руководство «Лестера» отказаться от этой идеи.

В прошлом сезоне Примейры Слимани сыграл за «Спортинг» 33 матча и забил 27 голов.

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