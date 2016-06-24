«Спартак» попрощался с Кириллом Комбаровым

Как будто прощаются навсегда.дурики.
«Спартак» попрощался с полузащитником Кириллом Комбаровым, который продолжит свою карьеру в «Томи».
«Кирилл Комбаров покинул «Спартак» по истечении срока контракта. Он дебютировал в основе красно-белых 8 декабря 2010 года. С тех пор сыграл 95 матчей и забил 2 гола.
«Спартак» благодарит Кирилла за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано на официальном сайте московского клуба.
Ранее сообщалось, что футболист подпишет с «Томью» двухлетний контракт.