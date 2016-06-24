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    «Спартак» попрощался с Кириллом Комбаровым

    «Спартак» попрощался с полузащитником Кириллом Комбаровым, который продолжит свою карьеру в «Томи».

    «Кирилл Комбаров покинул «Спартак» по истечении срока контракта. Он дебютировал в основе красно-белых 8 декабря 2010 года. С тех пор сыграл 95 матчей и забил 2 гола.

    «Спартак» благодарит Кирилла за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано на официальном сайте московского клуба.

    Ранее сообщалось, что футболист подпишет с «Томью» двухлетний контракт.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.06.2016 20:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +107

      nikita08 25 июня 2016, 17:28

      Как будто прощаются навсегда.дурики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 25 июня 2016, 16:23

      И братана своего косорылого тоже забери.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 июня 2016, 10:07

      Интересно это трансфер был или просто контракт закончился?

      0
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      ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став > Maxim Nik 25 июня 2016, 10:17

      контракт закончился. с ним не стали продлевать его зимой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 25 июня 2016, 04:50

      Не тянет он.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 25 июня 2016, 01:31

      их разьединили я думал у них с братом один контракт на двоих)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 24 июня 2016, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А когда прощальный матч-то?
      Что-то нигде в прессе не найду)

      -4
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