«Трабзонспор» предлагает «Спартаку» 750 тысяч и Н'Дойе за Таски

«Трабзонспор» не оставляет попыток приобрести защитника «Спартака» Сердара Таски. Как сообщает meionorte.com, бордово-голубые намерены предложить девятикратному чемпиону России 750 тысяч евро плюс бывшего нападающего «Локомотива» Даме Н'Дойе.

Таски вторую часть сезона-2015/16 провел в «Баварии» на правах аренды, завоевав с мюнхенским клубом звание чемпиона Германии и национальный кубок. Н'Дойе также зимой был арендован «Сандерлендом», в составе которого принял участие в 11-ти играх АПЛ и отметился одним голом.