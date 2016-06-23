«Спартак» объявил о переходе Обухова в «Кубань»

Нападающий «Спартака» Владимир Обухов продолжит свою карьеру в «Кубани».

«Сегодня «Спартак» и «Кубань» достигли договоренности о переходе форварда Владимира Обухова в краснодарский клуб на постоянной основе.

«Спартак» благодарит Владимира за время, проведенное с красно-белыми, и желает ему успехов», – сказано на официальном сайте московского клуба.

Обухов является воспитанником «Спартака», за дубль которого он дебютировал в 2008 году. В первой команде Обухов сыграл пять матчей, а в прошлом сезоне с 11 голами стал лучшим бомбардиром «Спартака-2» в ФНЛ.