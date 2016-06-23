Бубнов: «Сборная России – кладбище для тренеров. Хочешь потерять голову – иди в сборную»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о ситуации с назначением главных тренеров сборной России.

«Многие эксперты отметили, что сборная России была слабейшей на этом чемпионате Европы. Но беда всей системы нашего футбола в том, что им занимаются непрофессиональные люди. Когда-то ведь Фурсенко даже заявлял, что мы должны выиграть чемпионат мира 2018 года! И эти же непрофессиональные люди у нас назначают тренеров. Того же Капелло в свое время много критиковали и за игру, и за результат, но организация игры в обороне и функциональное состояние нашей сборной при нем были лучше, чем сейчас. Теперь же, при Слуцком, нет ни атаки, ни обороны. Команда просто мертвая! С точки зрения результата со времен Капелло тоже поменялось немного», – сказал Бубнов.

По его мнению, работа в сборной России может обернуться для ее главного тренера потерей репутации.

«Что касается возможной смены главного тренера сборной России, то наставника национальной команды у нас всегда назначали исходя из его достижений. На сегодня самым титулованным у нас является Курбан Бердыев. Но ведь сборная России – это кладбище для тренеров! Хочешь потерять голову – иди в сборную, там ее тебе отрубят, притом безжалостно. И репутация после работы в сборной у тренеров уже совсем другая. Единственный, кто добивался с национальной командой результата, – это Гус Хиддинк. И то результат был довольно относительный».