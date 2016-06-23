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  • Бубнов: «Сборная России – кладбище для тренеров. Хочешь потерять голову – иди в сборную»

Бубнов: «Сборная России – кладбище для тренеров. Хочешь потерять голову – иди в сборную»

23 июня 2016, 22:09
17

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о ситуации с назначением главных тренеров сборной России.

«Многие эксперты отметили, что сборная России была слабейшей на этом чемпионате Европы. Но беда всей системы нашего футбола в том, что им занимаются непрофессиональные люди. Когда-то ведь Фурсенко даже заявлял, что мы должны выиграть чемпионат мира 2018 года! И эти же непрофессиональные люди у нас назначают тренеров. Того же Капелло в свое время много критиковали и за игру, и за результат, но организация игры в обороне и функциональное состояние нашей сборной при нем были лучше, чем сейчас. Теперь же, при Слуцком, нет ни атаки, ни обороны. Команда просто мертвая! С точки зрения результата со времен Капелло тоже поменялось немного», – сказал Бубнов.

По его мнению, работа в сборной России может обернуться для ее главного тренера потерей репутации.

«Что касается возможной смены главного тренера сборной России, то наставника национальной команды у нас всегда назначали исходя из его достижений. На сегодня самым титулованным у нас является Курбан Бердыев. Но ведь сборная России – это кладбище для тренеров! Хочешь потерять голову – иди в сборную, там ее тебе отрубят, притом безжалостно. И репутация после работы в сборной у тренеров уже совсем другая. Единственный, кто добивался с национальной командой результата, – это Гус Хиддинк. И то результат был довольно относительный».

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Россия Бубнов Александр
Комментарии (17)
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Саня БУБА
1466710018
....вот то, что жирков опустил слуцкого на тренировке, уже говорит о многом ....наши тренеры перестали быть и папой и мамой для игроков!!!...сейчас у игроков папа - спонсор, а мама - аген бандюган!!!...тренеришко - это так себе, старый ворчун, ни чего не смыслящий в футболе...а все началось с зенита....с андрюшеньки, с деньгисова, широкова, кержакова, быстрова....и дальше эта зараза распространилась как гонорея во все клубы
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Андрей Ермошин
1466710025
Насчет Бердыева в точку. Но этого тренера Мудко не назначит, не тот круг интересов, у Мудко пиво и мальчики, у Бердыева тактика и волшебные четки.
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Joker 555
1466711795
Гамно воспитали из него и набрали. Они просто издерживались над нами .
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466713117
Настигла расплата Слуцкого за договорняки.
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Андрей Ермошин
1466713766
Ну почему кладбище! Если тренер сборной не пляшет ни под чью дудку, если у него развязаны руки,, и, НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ, все у него получится, не надо только палки вставлять в колеса, и все эти пенсионеры, любимчики, гомосеки полетят в разные стороны и никто о них уже не вспомнит. ОЙ, что-то я на фантазировал, как в сказке, простите.
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A7XKOLYAN93
1466717849
Напомнило сборную Англии. Там тоже были спады и кого только не звали. Даже Саньку Фергюсону предлаги, но тот сразу смекнул - утопия. Что касается наших, то нам хоть Маура, хоть Гвардиолу врятли как-то сильно на качество игры повлияет. Разве что Сталина восресить, результат будет 100%-ый.
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Сергей Свояк
1466718128
Режет правду матку, Бубен
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Ronaldinho R10
1466718963
Бронза на ЧЕ 2008 относительный результат?WAT?
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Semargl18
1466755450
Сходил бы ты в сборную чтоль.. Бубнов.. Голову бы потерял не лилось бы ...
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Zeff
1466755592
А если же потерял, то можно. Вот и давай. А то, только языком чешешь.
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