Дель Боске: «К матчу с Италией я подхожу с осторожным оптимизмом»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Евро-2016 против команды Италии.

«К этой игре я подхожу с осторожным оптимизмом. У Италии есть превосходная защита, а также хорошие нападающие, крайние защитники и полузащитники. С Даниэле Де Росси их защита стала мобильной и гибкой.

Италия – это не просто команда, которая играет от обороны. Они изменили свою середину поля, которая по сравнению с 2012 годом стала более атакующей», – сказал Дель Боске.