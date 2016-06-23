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    Тренер Исландии: «Англичане просто одержимы пенальти, но мы свои всегда забиваем»

    Тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон ответил на вопрос о том, отрабатывает ли команда удары с пенальти перед встречей с Англией в 1/8 финала Евро-2016.

    «Пока мы этого не делали, но теперь, вероятно, начнем. Меня уже спрашивали об этом. Вы, англичане, просто одержимы пенальти.

    Один английский парень уже спрашивал у меня, каково наше соотношение забитых и незабитых пенальти. Я подумал и понял, что мы забивали каждый раз. Мы всегда забиваем свои пенальти. Так что берегитесь», – сказал Халльгримссон.

    Источник: Goal.com

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    23.06.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -242

      kauk 24 июня 2016, 17:21

      Англия выиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 23:23

      Пускай они тренируются с точки, но думаю все решится в основное время, и, победителями как не странно, будут исландцы, как бы дико это не показалось.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2016, 22:07

      Ну а что ему сказать ещё? Нам конец, сдаемся без боя? Красава, настрой правильный!

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