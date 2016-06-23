Карпин: «Хочу сказать спасибо «Армавиру», его акционерам и всему городу – все было великолепно»

Валерий Карпин прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Армавира», состоявшийся сегодня. Напомним, что трудовой договор между 47-летним специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Не хочу об этом говорить. Все, что происходило, происходит и будет происходить, останется в клубе. Я лишь хочу поблагодарить клуб, его акционеров и весь город. Все было просто великолепно.

У меня нет никаких претензий – только слова благодарности. Желаю удачи «Армавиру» на этот и следующий сезоны», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».