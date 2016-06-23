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  • Член Совфеда Морозов: «Мутко – в отставку, сборную России разогнать»

Член Совфеда Морозов: «Мутко – в отставку, сборную России разогнать»

23 июня 2016, 13:58
26

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов обвинил министра спорта РФ и главу РФС Виталия Мутко в неудачном выступлении сборной России на Евро-2016 и предложил отправить его в отставку.

«Футбол нашей сборной – позор России, но выводы нужно делать: Мутко – в отставку, команду разогнать и 15-20 лет развивать только детский футбол», – написал Морозов на своей странице в Twitter.

Чуть позже Морозов прокомментировал свою запись.

«Это мой личный Twitter и моя личная оценка. Я считаю, что персональная ответственность должна быть частью системы государства, и если у нас произошел провал на европейском чемпионате, за который отвечал Мутко, если он является главой Федерации футбола и представляет интересы России в ФИФА, то он должен взять полную ответственность на себя.

Не Слуцкий, он уже свое слово сказал, а господин Мутко должен рассказать, как наша сборная оказалась худшей на чемпионате. Самой неподготовленной, а главное – не способной вести борьбу. Здесь нет никакой силы воли и духа чтобы бороться за флаг, за гимн России. Люди привыкли играть только за деньги, а они должны играть за страну, за болельщиков, которые приехали к ним, и которые следили за игрой, прильнув к телевизорам.

Поэтому Мутко – в отставку, сборную – распустить, чтобы такого позорного, провального бессилия молодежь не видела. С таким позором выходить на чемпионат мира невозможно, это удар не только по престижу страны, но и по психике всех российских любителей футбола», – цитирует Морозова «Национальная служба новостей».

Кроме того, сенатор подчеркнул, что вопрос об отставке президента РФС, вполне вероятно, будет обсуждаться в Совете Федерации.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (26)
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A7XKOLYAN93
1466679981
Ах Игорёк, Игорёк. Пиар конечно, это святое. Шол бы сам да тренировал сборную, детей тебе б нашли. Глядишь к 2018 подросли и выиграли долгожданый ЧМ. Всё просто, жаль только никто не одобрит, но я за тебя. Ты красавец.
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maior-60
1466680064
Поддерживаю! Мутко снять со всех спортивных должностей. От вида его наглой, зажравшейся, самодовольной рожи уже давно тошнит всю страну.
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Vasilii1958
1466680566
Мутко это хохол ун сам не уйдет я за в отставку его а то еще будит воду мутить провести голосование среди народа
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Black Giz
1466681797
Золотые слова, Юрий Бенедиктович!
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sargassov
1466683302
Позор - это когда реально ждали, что она возьмет да и выиграет евро, а она провалилась, а так это называется не удивили
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SpazMatikus
1466684030
Дв вся страна за,только толку то они все там в одной шарашке все эти мудки милеры путины медведы,одна банда.Одного Морозова маловато будет,увы(
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андрей андреев
1466684080
Рыба гниет с головы.Мутко где то в районе печени
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arni3
1466684692
Земеля красава!!!) Мудко хер шипилявый...самому не стыдно сидеть до сих пор в министерском кресле?!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466684750
Зурабов после провала своей деятельности был отправлен послом на Украину, а Мутко надо отправить послом в Великобританию.
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PNZ1985
1466686946
вот к чему привело ожирение от денег.. потолки нужны и отмена лимита +переход на осень весна!
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