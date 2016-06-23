Член Совфеда Морозов: «Мутко – в отставку, сборную России разогнать»

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов обвинил министра спорта РФ и главу РФС Виталия Мутко в неудачном выступлении сборной России на Евро-2016 и предложил отправить его в отставку.

«Футбол нашей сборной – позор России, но выводы нужно делать: Мутко – в отставку, команду разогнать и 15-20 лет развивать только детский футбол», – написал Морозов на своей странице в Twitter.

Чуть позже Морозов прокомментировал свою запись.

«Это мой личный Twitter и моя личная оценка. Я считаю, что персональная ответственность должна быть частью системы государства, и если у нас произошел провал на европейском чемпионате, за который отвечал Мутко, если он является главой Федерации футбола и представляет интересы России в ФИФА, то он должен взять полную ответственность на себя.

Не Слуцкий, он уже свое слово сказал, а господин Мутко должен рассказать, как наша сборная оказалась худшей на чемпионате. Самой неподготовленной, а главное – не способной вести борьбу. Здесь нет никакой силы воли и духа чтобы бороться за флаг, за гимн России. Люди привыкли играть только за деньги, а они должны играть за страну, за болельщиков, которые приехали к ним, и которые следили за игрой, прильнув к телевизорам.

Поэтому Мутко – в отставку, сборную – распустить, чтобы такого позорного, провального бессилия молодежь не видела. С таким позором выходить на чемпионат мира невозможно, это удар не только по престижу страны, но и по психике всех российских любителей футбола», – цитирует Морозова «Национальная служба новостей».

Кроме того, сенатор подчеркнул, что вопрос об отставке президента РФС, вполне вероятно, будет обсуждаться в Совете Федерации.