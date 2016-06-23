Луческу: «На Евро-2016 сборной России были допущены ошибки в организации игры»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы-2016. Напомним, подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко в трех встречах и завершили турнир на последнем месте в группе.

«Это проблемы игрового плана, о которых я даже не хочу говорить. Мы провели анализ ошибок, совершенных футболистами «Зенита». Это были конкретно ошибки, касающиеся организации игры, нарушений принципа ведения игры, а не каких-то тактических или технических взаимодействий.

В стартовом поединке с Англией россияне выглядели вполне неплохо. Игру против Словакии я не видел, поэтому в целом комментировать все мне достаточно сложно. Есть ответственные люди, в чьи обязанности это входит. Я не имею понятия, о чем говорилось накануне матча, какой была установка. Но я обсуждаю со своими игроками все, что происходит на международной арене. Наша работа подразумевает и это тоже», – сказал Луческу.