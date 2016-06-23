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    МЛС. Мовсисян помог «Реалу» одержать волевую победу, гол Кочиша не спас «Чикаго»

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось несколько матчей. В одном из них нападающий «Реал Солт Лэйк» Юра Мовсисян отметился голом в ворота «Нью-Йорк Рэд Буллз», что позволило его команде одержать волевую победу.

    В еще одной встрече известный по выступлениям за «Локомотив» и «Ростов» Рэзван Кочиш забил в ворота «Филадельфии Юнион», но это не помогло его команде избежать поражения.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Реал Солт Лэйк – Н.Й. Рэд Буллз – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баах, 7; 1:1 – Мовсисян, 65; 2:1 – Аллен.

    Филадельфия Юнион – Чикаго Файр – 4:3 (3:1)

    Голы: 0:1 – Аккам, 2; 1:1 – Кэмпбэлл; 2:1 – Алберг, 15; 2:3 – Алберг, 45; 4:1 – Алберг, 56 – с пенальти; 4:2 – Кочиш, 69; 4:3 – Хали, 80.

    Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 июня 2016, 14:11

      ДАВАЙ МОВС...ПОКАЖИ ...ЧТО ТЫ ЕЩЁ ЧЕГО-ТО СТОИШЬ.....

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